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Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 ölü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 15:58
Rusya’nın St. Petersburg kentinde yolcu otobüsünün nehre uçması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.
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