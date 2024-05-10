NATO ülkelerinin askerleri Ukrayna’da mı? Polonya Başbakanı Tusk: Ukrayna az sayıda NATO askeri var

Polonya Başbakanı Tusk, NATO ülkelerinin askerlerinin Ukrayna'da olduğunu söyledi. Donald Tusk az sayıda askerin olduğunu da sözlerine ekledi ama bu sözler Rus medyası tarafından manşete taşındı. Polonya'da sözlere bir düzeltme gelmedi. Böylece ilk kez Batılı bir ülkenin lideri askerlerin Ukrayna'da olduğunu kabul etmiş oldu.

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