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Rusya Harkov'u mu ele geçirecek? Ukrayna: Rus zırhlıları Harkov'a ilerlemeye çalıştı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 10.05.2024 16:34
Rus ordusu, Ukrayna topraklarında ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna, Rus güçlerinin son haftalarda şiddetli saldırılara sahne olan Harkov kentine ilerlemeye çalıştığını duyurdu. Son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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