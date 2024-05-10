ABD’li rapçi Gazze’yi unutmadı! Hayranlarına "Özgür Filistin" sloganı arttırdı

Filistin'e desteğini her platformda dile getirmekten çekinmeyen ABD'li rap sanatçısı Macklemore, Yeni Zelanda'da da Gazze'yi unutturmadı. Sahne aldığı konserde “Kalbim hep Filistin ile” diyen Macklemore, Filistin için yazdığı şarkıyı ilk kez canlı seslendirdi. On binlerce hayranına “Özgür Filistin” sloganı attırdı.

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