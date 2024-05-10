10 Mayıs 2024, Cuma
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ABD-İsrail arasındaki silah krizi sahte mi? Netayahu’dan hem meydan okuma hem uzlaşı mesajı
Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ancak sahada durum farklı. Beyaz Saray Amerikan Başkanı Biden'ın aksine İsrail'e ihtiyaç duyduğu silahların hala verildiğini söyledi. Sert mesajlar veren İsrail Başbakanı Netanyahu ise uzlaşı sinyali verdi.