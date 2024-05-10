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Rusya’da kontrolden çıkan otobüs nehre düştü! İşte o anlar…

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 10.05.2024 15:31
Rusya'da kontrolden çıkan bir otobüs nehre düştü. 20 yolcunun bulunduğu otobüste 3 kişi hayatını kaybetti. En az 6 kişinin de hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
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