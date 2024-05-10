10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Afrika'dan sömürge tazminatı talebi! Avrupa 400 yıl sömürdüğü Afrika'ya bedel ödeyecek mi?

Afrika'dan sömürge tazminatı talebi! Avrupa 400 yıl sömürdüğü Afrika'ya bedel ödeyecek mi?

ahaber.com.tr
Damla Karasu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.05.2024 15:47
Afrika ülkeleri, yüzyıllarca kendilerini sömüren Avrupa ülkelerinden tazminat istiyor. Son olarak Afrika’nın en fakir ülkelerinden Sao Tome De, Portekiz'den tazminat talibinde bulundu. Avrupa ülkeleri sömürgeciliğin bedelini ödeyecek mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 ölü
Rusya’da yolcu otobüsü nehre uçtu: 4 ölü
Basın toplantısında sirenler çaldı!
Basın toplantısında sirenler çaldı!
NATO ülkelerinin askerleri Ukrayna’da mı?
NATO ülkelerinin askerleri Ukrayna’da mı?
Afrika’dan sömürge tazminatı talebi!
Afrika'dan sömürge tazminatı talebi!
Otobüs nehre düştü! İşte o anlar…
Otobüs nehre düştü! İşte o anlar…
“Kaç sivil öldürdünüz?” sorusunda yanıt veremedi
“Kaç sivil öldürdünüz?” sorusunda yanıt veremedi
Kadirov’dan ilginç güç gösterisi
Kadirov’dan ilginç güç gösterisi
Eşini boğdu! “Çok masraflıydı” dedi
Eşini boğdu! “Çok masraflıydı” dedi
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten küstah paylaşım
Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten küstah paylaşım
Refah’ta ölüm kapanı!
Refah'ta ölüm kapanı!
Belçika televizyonu tepki için ekranı kararttı
Belçika televizyonu tepki için ekranı kararttı
Soykırım ortakları restleşti!
Soykırım ortakları restleşti!
Daha Fazla Video Göster