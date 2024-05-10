Afrika'dan sömürge tazminatı talebi! Avrupa 400 yıl sömürdüğü Afrika'ya bedel ödeyecek mi?

Afrika ülkeleri, yüzyıllarca kendilerini sömüren Avrupa ülkelerinden tazminat istiyor. Son olarak Afrika’nın en fakir ülkelerinden Sao Tome De, Portekiz'den tazminat talibinde bulundu. Avrupa ülkeleri sömürgeciliğin bedelini ödeyecek mi? Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.

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