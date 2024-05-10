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Filistin tasarısı BM'de onaylandı! BMGK'da oylanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 19:03
Son dakika haberleri... BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.
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