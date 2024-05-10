Filistin tasarısı BM'de onaylandı! BMGK'da oylanacak

Son dakika haberleri... BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'de tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN