Gazze özgür, dünya abluka altında! Vicdanlar haykırıyor, İsrail neden durdurulamıyor?

7 Ekim gününden bu yana bombardıman altında olan Gazze Şeridi'nde Katil İsrail’in amacı suçsuz, günahsız halkı, çocukları ve kadınları yeryüzünden silmek. Dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işlenmeye devam ediyor. A Haber canlı yayınında Tahir İnan Siyonist İsrail’e sert tepkilerde bulundu…

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