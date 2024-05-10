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Gazze özgür, dünya abluka altında! Vicdanlar haykırıyor, İsrail neden durdurulamıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 21:26
7 Ekim gününden bu yana bombardıman altında olan Gazze Şeridi'nde Katil İsrail’in amacı suçsuz, günahsız halkı, çocukları ve kadınları yeryüzünden silmek. Dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işlenmeye devam ediyor. A Haber canlı yayınında Tahir İnan Siyonist İsrail’e sert tepkilerde bulundu…
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