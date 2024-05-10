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Basın toplantısında sirenler çaldı! Zelenski ve AP Başkanı sığına kaçtı

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 10.05.2024 15:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın Kiev ziyareti sırasında hava saldırısı sirenleri çaldı. Zelenski ve Parlamento Başkanı Metsola basın toplantısını yarıda kesmek zorunda kaldı.
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