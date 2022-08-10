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Soygun yaptı çantayı açık unuttu... Çaldığı paraları yola döktü

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Giriş: 10.08.2022 08:57
Brezilya'da ilginç görüntüler kayda geçti. Bir mağazaya giren motosikletli hırsız, çantaya paraları doldurdu. Saniyeler süren soygunun ardından motosiklete binen hırsız, çantanın ağzını kapatmayı unutunca bütün paralar yola döküldü. Soyulan dükkan çalılşanları ise olayın şokunu atlatamadan yola dökülen paraları tekrar topladı.
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