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AA foto muhabirine Amerikan polisi saldırdı! Filistin'e desteği görüntülüyordu, şiddet gördü

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 20:57
Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'e destek gösterilerini görüntüleyen Türk gazeteci saldırıya uğradı. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan Anadolu Ajansı foto muhabiri Fatih Aktaş o anları anlattı.
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