03 Haziran 2024, Pazartesi
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Gazze'de 24 saatte 4 katliam | Ateşkes bilmecesi, 4 ayda ne değişti? İsrail sokakları karıştı
Gazze'de ateşkesin konuşulduğu süreçte İsrail vahşi soykırımına devam ediyor. Son 24 saatteki katliamda 60 sivil daha öldürüldü. Yerle bir edilen evlerine dönenler ise çürümüş cesetlerle karşılaşıyor. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes önerisi açıklamasının ardından gözler bir kez daha katliamın yaşandığı noktada. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, teklifi kabul etmesi halinde Netanyahu'yu destekleyeceğini açıkladı. Diğer yandan Biden'ın açıkladığı teklif ile Hamas'ın dört ay önce açıkladığı ateşkes teklifi arasındaki benzerlik dikkati çekti. Bunun yanında İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar her geçen gün kızışıyor. 8 aydır kitlesel protestolarla çalkalanan başkent Tel Aviv'de, binlerce Yahudi bir gece daha sokaktaydı. Caddeleri uzun süre trafiğe kapatan protestocular, “Netanyahu istifa” sloganları attı. Polisin göstericilere müdahalesi ise sert oldu.