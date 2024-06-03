03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Müzik ve spor dünyası Gazze için tek ses!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.06.2024 18:50
Stadyumlar, konser alanları, spor salonları… Milyonlarca kişi ayakta, vicdanlar tek ses: herkes Gazze’de katliamın son bulmasını istiyor. Spor ve müzik dünyasında Filistin’e destek mesajları birbirini izliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Müzik ve spor dünyası Gazze için tek ses!
Müzik ve spor dünyası Gazze için tek ses!
Katliamın gölgesinde Gazze’de çocuk olmak!
Katliamın gölgesinde Gazze’de çocuk olmak!
Ahmedinejad göreve talip oldu
Ahmedinejad göreve talip oldu
Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisi!
Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisi!
Meksika’nın ilk kadın başkanı olacak
Meksika’nın ilk kadın başkanı olacak
Ateşkes bilmecesi! 4 ayda ne değişti?
Ateşkes bilmecesi! 4 ayda ne değişti?
Maldivler İsrail’e kapıları kapatıyor!
Maldivler İsrail’e kapıları kapatıyor!
Kosova’da şambrel ile rafting heyecanı
Kosova'da şambrel ile rafting heyecanı
Ay’ın karanlık yüzüne başarıyla indi
Ay'ın karanlık yüzüne başarıyla indi
İrlandalı Gould Gazzeli çocuklar için gözyaşı döktü!
İrlandalı Gould Gazzeli çocuklar için gözyaşı döktü!
3 aşamalı ateşkes önerisi!
3 aşamalı ateşkes önerisi!
Üç aşamalı ateşkes planı!
Üç aşamalı ateşkes planı!
Daha Fazla Video Göster