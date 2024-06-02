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Kosova'da şambrel ile rafting heyecanı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 16:51
Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren şehrinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Bunar (Pınar) Festivali" çerçevesinde sporcular şambrel ile rafting heyecanı yaşadı.
Kosova’da şambrel ile rafting heyecanı
Kosova'da şambrel ile rafting heyecanı
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