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A Haber Tel Aviv'de! Gazze'de kalıcı ateşkes olacak mı? İsrail Başbakanı Netanyahu ülkesinde protesto ediliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.06.2024 19:42
Gazze'de katliam devam ederken, gözler savaşı sona erdirecek üç aşamalı ateşkes planına çevrildi. Gelişmeler için A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kudüs'ten aktardı.
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