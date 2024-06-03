Bahar'ın Timur'u bakın nereli çıktı! Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi tahmin ettiğimiz gibi değilmiş...

'İçerde', 'Çukur', 'Ramo' ve 'Yargı' gibi başarılı dizilerde Savcı Pars karakteriyle tanınan Mehmet Yılmaz Ak, şimdi Bahar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuğu ve karizmasıyla beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak, hayranları tarafından yakın takibi alındı.