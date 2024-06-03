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Bahar'ın Timur'u bakın nereli çıktı! Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi tahmin ettiğimiz gibi değilmiş...

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Bahar dizisinde Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı hakkında detaylar merak edildi. Sempatik tavırlarıyla da büyük ilgi gören oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. İşte, Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 17:12
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Bahar’ın Tiimur’u bakın nereli çıktı! Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi tahmin ettiğimiz gibi değilmiş...

'İçerde', 'Çukur', 'Ramo' ve 'Yargı' gibi başarılı dizilerde Savcı Pars karakteriyle tanınan Mehmet Yılmaz Ak, şimdi Bahar dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuğu ve karizmasıyla beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak, hayranları tarafından yakın takibi alındı.

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Bahar’ın Tiimur’u bakın nereli çıktı! Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi tahmin ettiğimiz gibi değilmiş...

Bahar ile ekranlara hızlı bir dönüş yapan başarılı oyuncu, sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarıyor.

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Bahar’ın Tiimur’u bakın nereli çıktı! Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi tahmin ettiğimiz gibi değilmiş...

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi tanınmış oyuncularla Bahar dizisinde başrolü paylaşan Mehmet Yılmaz Ak, özel hayatıyla merak konusu olmaya devam ediyor.

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Bahar’ın Tiimur’u bakın nereli çıktı! Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi tahmin ettiğimiz gibi değilmiş...

Bahar'ın Timur'u olarak izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenenler ise çok şaşırıyor.

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Bahar’ın Tiimur’u bakın nereli çıktı! Mehmet Yılmaz Ak’ın memleketi tahmin ettiğimiz gibi değilmiş...

İşte Mehmet Yılmaz Ak başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...