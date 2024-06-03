03 Haziran 2024, Pazartesi
Bahar'ın Timur'u bakın nereli çıktı! Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi tahmin ettiğimiz gibi değilmiş...
Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Bahar dizisinde Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı hakkında detaylar merak edildi. Sempatik tavırlarıyla da büyük ilgi gören oyuncunun aslen nereli olduğunu öğrenenler şaştı kaldı. İşte, Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 17:12
- 1
- 68
- 2
- 68
- 3
- 68
- 4
- 68
- 5
- 68