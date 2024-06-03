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İbn-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Tepeden tırnağa iyileştiriyor! Beyin süpürgesi...

İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı şifa reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Doğal besinlerin ve bitkilerin hem sağlık hem de vücut için pek çok faydası bulunuyor. İbn-i Sina'nın 'beyin süpürgesi' olarak nitelendirdiği bir bitkinin faydaları ise saymakla bitmiyor. Beyin dostu olan bu ot, strese ve yorgunluğa da iyi geliyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:01
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İbn-i Sina’dan 1000 yıllık tarif! Tepeden tırnağa iyileştiriyor! Beyin süpürgesi...

Orta Çağ İslam dünyasının ünlü hekimi İbn-i Sina'nın, beyin sağlığını desteklemek için tavsiye ettiği bitkiler arasında yer alan karabaş otu, günümüzde de popülerliğini koruyor.

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İbn-i Sina’dan 1000 yıllık tarif! Tepeden tırnağa iyileştiriyor! Beyin süpürgesi...

'BEYİN SÜPÜRGESİ' OLARAK TANIMLADI!

Karabaş otu, Latince adıyla Melissa officinalis olarak bilinen nane ailesine ait bir bitki olup, tarih boyunca çeşitli kültürlerde sağlık için kullanılmıştır. İbn-i Sina'nın eserlerinde "beyin süpürgesi" olarak adlandırdığı bu bitki, beyin dostu olarak bilinir.

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İbn-i Sina’dan 1000 yıllık tarif! Tepeden tırnağa iyileştiriyor! Beyin süpürgesi...

Sakinleştirici özellikleriyle tanınan karabaş otu, sindirim sistemine olan faydalarıyla da dikkat çeker. İbn-i Sina'nın döneminde, karabaş otunun bu özellikleri tıbbi tedavilerde sıkça kullanılmıştır.

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İbn-i Sina’dan 1000 yıllık tarif! Tepeden tırnağa iyileştiriyor! Beyin süpürgesi...

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

- Antioksidan özelliğe sahip olan karabaş otu vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koyar.

- Karabaş otu iç organ yaralarının iyileşmesinde önemli rol oynar.

- Vücuttaki ödem birikimine karşı şifalıdır.

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İbn-i Sina’dan 1000 yıllık tarif! Tepeden tırnağa iyileştiriyor! Beyin süpürgesi...

- Karabaş otu bronşit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarını hafifletmeye yardımcı olur.

- Kan damarlarının genişlemesini sağlayarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarının tedavisinde de etkilidir.

- Sakinleştirici bir etkiye sahiptir.

- Cilt yaşlanmasını yavaşlatarak yaşlılık belirtilerini azaltır.