İbn-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Tepeden tırnağa iyileştiriyor! Beyin süpürgesi...

İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı şifa reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Doğal besinlerin ve bitkilerin hem sağlık hem de vücut için pek çok faydası bulunuyor. İbn-i Sina'nın 'beyin süpürgesi' olarak nitelendirdiği bir bitkinin faydaları ise saymakla bitmiyor. Beyin dostu olan bu ot, strese ve yorgunluğa da iyi geliyor. İşte detaylar...