03 Haziran 2024, Pazartesi
İbn-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Tepeden tırnağa iyileştiriyor! Beyin süpürgesi...
İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce yazdığı şifa reçeteleri günümüze de ışık tutuyor. Doğal besinlerin ve bitkilerin hem sağlık hem de vücut için pek çok faydası bulunuyor. İbn-i Sina'nın 'beyin süpürgesi' olarak nitelendirdiği bir bitkinin faydaları ise saymakla bitmiyor. Beyin dostu olan bu ot, strese ve yorgunluğa da iyi geliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:01
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