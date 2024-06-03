03 Haziran 2024, Pazartesi
İzmir'de lise öğrencisi Hasan'ın sır ölümü! Evinden 400 metre ilerde bulundu: Morluklar dikkat çekti
İzmir'de, yakınlarının dünden beri kendisinden haber alamadığı 16 yaşındaki denizcilik lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak evinin 400 metre mesafedeki bir binanın otoparkında ölü bulundu. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği anlarda annesi baygınlık geçirdi. Lise öğrencisi Hasan'ın vücudunda morluklar tespit edildi ve cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Giriş Tarihi: 03.06.2024 19:24 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 19:24
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