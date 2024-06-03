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İzmir'de lise öğrencisi Hasan'ın sır ölümü! Evinden 400 metre ilerde bulundu: Morluklar dikkat çekti

İzmir'de, yakınlarının dünden beri kendisinden haber alamadığı 16 yaşındaki denizcilik lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Kaynak evinin 400 metre mesafedeki bir binanın otoparkında ölü bulundu. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği anlarda annesi baygınlık geçirdi. Lise öğrencisi Hasan'ın vücudunda morluklar tespit edildi ve cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Giriş Tarihi: 03.06.2024 19:24 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 19:24
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İzmir’de lise öğrencisi Hasan’ın sır ölümü! Evinden 400 metre ilerde bulundu: Morluklar dikkat çekti

Buca'da denizcilik lisesi öğrencisi olan Hasan Hüseyin Kaynak, dün saat 16.00 sıralarında, yakınlarına Hasanağa Bahçesi'ne gideceğini söyleyerek Adatepe Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı

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İzmir’de lise öğrencisi Hasan’ın sır ölümü! Evinden 400 metre ilerde bulundu: Morluklar dikkat çekti

AİLESİ ULAŞAMADI, KENDİ İMKANLARI İLE ARADILAR

Ailenin iki çocuğundan büyüğü olan Kaynak akşam eve dönmeyip, telefonuna da cevap vermeyince yakınları durumu polise bildirdi. Yakınları, bir yandan da kendi imkanlarıyla Hasan Hüseyin Kaynak'ı gidebileceği yerlerde aramayı sürdürdü. Ancak, Kaynak'a ulaşılamadı.

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İzmir’de lise öğrencisi Hasan’ın sır ölümü! Evinden 400 metre ilerde bulundu: Morluklar dikkat çekti

ACI HABER GELDİ: OTOPARKTA BULUNDU

Bugün de aramalara devam eden yakınları, Hasan Hüseyin Kaynak'ı evlerine 400 metre mesafede, bir binanın altındaki otoparkta yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hasan Hüseyin Kaynak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

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İzmir’de lise öğrencisi Hasan’ın sır ölümü! Evinden 400 metre ilerde bulundu: Morluklar dikkat çekti

VÜCUTTAKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Polisin, Kaynak'ın cansız bedeni üzerinde yaptığı incelemede morluk tespit edildi. Hasan Hüseyin Kaynak'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İzmir’de lise öğrencisi Hasan’ın sır ölümü! Evinden 400 metre ilerde bulundu: Morluklar dikkat çekti

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kaynak'ın cenazesi götürülürken yakınları gözyaşlarına boğuldu, annesi Hande Kaynak (38) bayıldı. Hande Kaynak'a yakınları müdahale etti. Polis, Hasan Hüseyin Kaynak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.