Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Son halini kimse tanıyamıyor...

Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteriyle hafızalarımıza kazınan Melisa Sözen, rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. 'Çemberimde Gül Oya', 'Bir Bulut Olsam', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Biz Kimden Kaçıyorduk' gibi yapımlarla da tanınan oyuncu, yeni projesi için imaj değiştirdi. Oyuncunun son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte Melisa Sözen'in yeni hali...