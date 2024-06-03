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Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Son halini kimse tanıyamıyor...

Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteriyle hafızalarımıza kazınan Melisa Sözen, rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. 'Çemberimde Gül Oya', 'Bir Bulut Olsam', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Biz Kimden Kaçıyorduk' gibi yapımlarla da tanınan oyuncu, yeni projesi için imaj değiştirdi. Oyuncunun son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte Melisa Sözen'in yeni hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 16:43
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Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Son halini kimse tanıyamıyor...

Başarılı oyuncu Melisa Sözen, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

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Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Son halini kimse tanıyamıyor...

Ünlü oyuncu, şimdilerde 'Mor ve Ötesi' grubunun solisti Harun Tekin ile mutlu bir birliktelik yaşıyor.

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Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Son halini kimse tanıyamıyor...

Geçtiğimiz günlerde kısa saç stili hakkında 'Saçlarımı bir noktada uzatacağım ancak yaz geliyor, böyle iyi.' diyen Sözen, yeni imajıyla herkesi şoke etti.

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Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Son halini kimse tanıyamıyor...

Oyuncu, siyah saçlarını pembe renge boyattı.

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Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen bambaşka biri oldu! Son halini kimse tanıyamıyor...

İşte Melisa Sözen'in son hali...