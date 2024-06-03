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Meksika’da Sheinbaum zafere çok yakın! Meksika’nın ilk kadın başkanı olacak

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 03.06.2024 11:23
Meksika'da seçim heyecanı yaşanıyor. Halk devlet başkanını belirlemek için sandığa gitti. Seçimde 500 milletvekili, 128 senatör, federal ve yerel düzeyde yöneticiler de belirlendi. Sandıklar günün ilk saatlerinde açıldı.  99 milyonu aşkın seçmen oy verdi. Ve devlet başkanlığı için ilk veriler gelmeye başladı. Resmi olmayan sonuçlar Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum’un zaferini işaret ediyor.
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