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Çin'in uzay aracı Ay'ın karanlık yüzüne başarıyla indi

İHA
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Giriş: 02.06.2024 12:08
Çin, Ay'ın karanlık yüzünden örnek toplamak üzere 3 Mayıs'ta gönderdiği Chang'e-6 uzay aracını Ay'ın karanlık yüzüne başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.
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Ay’ın karanlık yüzüne başarıyla indi
Ay'ın karanlık yüzüne başarıyla indi
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