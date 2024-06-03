Maldivler İsrail’e kapıları kapatıyor: İsrailliler ülkeye giremeyecek

İsrail'e bir tepki de Maldivlerden geliyor. Ülke, İsraillilere kapıları kapatmaya hazırlanıyor. Açıklama Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisi'nden geldi. Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivlere'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi. İsrail saldırılarını kınayan ülkede ayrıca Filistin'e destek mitingleri için de hazırlıklar sürüyor.

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