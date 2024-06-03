Katliamın gölgesinde Gazze’de çocuk olmak! Gazzeli çocuklar yıkık binada televizyon izledi

İsrail'in katliama devam ettiği Gazze’de, çocuklara savaşın acıları unutturulmaya çalışılıyor. Filistinli gönüllü bir genç, saldırıların gölgesinde büyüyen çocukların yüzlerini güldürmek için yıkık binada televizyon kurarak çocuklara seyrettirdi.

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