Türkiye mazlumlara ses oldu! Bakan Fidan'dan Çin'den dünyaya çağrı: Gazze'de güvenli sayılabilecek bir yer yok
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine gittiği Pekin'de diplomasi trafiğini aralıksız sürdürüyor. Bakan Fidan, "Çin ve Globalleşme Merkezi" adlı düşünce kuruluşunda "Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri" konulu konuşma yaptı. Fidan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin jeostratejik konumuyla beraber geniş ticari bağlarımız, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya ve Orta Asya'ya uzanan, yaklaşık 1,5 milyar nüfusa ve 28 trilyon dolar değerindeki pazara ücretsiz ve kolay erişim sağlıyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarına da değinen Fidan, "Gözlerimizin önünde yaşanan insanlık trajedisi, İsrail'in Refah'a saldırısıyla daha da kötüleşiyor. Gazze'de güvenli sayılabilecek bir yer yok." ifadeleri ile dünyaya çağrıda bulundu. İşte detaylar....
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