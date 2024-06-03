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Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisi! 3 aşamalı ateşkes devreye girer mi?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 03.06.2024 12:46
Güncelleme:03.06.2024 12:47
Son dakika dünya haberleri… ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisinin, Hamas'ın 4 ay önceki teklifiyle benzer olması tartışma yarattı. İşte anlaşmaya dair tüm detaylar...
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