03 Haziran 2024, Pazartesi
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Trump hapisten ABD'yi mi yönetecek? Donald Trump 34 suçun tamamından suçlu bulundu
ABD’nin Eski Başkanı Donald Trump, tarihi 'sus payı' davasında kendine yöneltilen 34 suçlamanın tümünden suçlu bulundu. ABD’nin bir ceza davasında suçlu bulunan ilk eski Başkanı Trump'ın olası cezası 11 Temmuz’da açıklanacak. Peki Trump hapis cezası alır mı, cezaevine girerse başkanlık yapabilir mi? Yanıtını Anadolu Ajansı Amerika Haberleri müdürü Can Hasasu'dan aktardı. İşte detaylar…