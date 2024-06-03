Sıcaklar yükseldi fiyatı 7 TL'ye düştü! Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor: Bu yıl 105 bin dekardan beklenti 700 bin ton

Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzeti olan o meyvenin hasat vakti geldi ve üreticiler kolları sıvadı. İlk hasatta kilogram fiyatı 20 TL'ye kadar ulaşan o meyvenin şuan ki kilogram fiyatı yükselen sıcaklıklar nedeniyle 7 TL'ye kadar düştü. Avrupa ülkelerine ihraç edilen meyvede bu yıl 105 dekar alanda 700 bin ton beklenti var. Sıcakların artması ile fiyatların daha da düşeceğini söyleyen üreticiler tüketimin de bollaşacağını vurguluyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 18:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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