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Sıcaklar yükseldi fiyatı 7 TL'ye düştü! Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor: Bu yıl 105 bin dekardan beklenti 700 bin ton

Yaz mevsiminin vazgeçilmez lezzeti olan o meyvenin hasat vakti geldi ve üreticiler kolları sıvadı. İlk hasatta kilogram fiyatı 20 TL'ye kadar ulaşan o meyvenin şuan ki kilogram fiyatı yükselen sıcaklıklar nedeniyle 7 TL'ye kadar düştü. Avrupa ülkelerine ihraç edilen meyvede bu yıl 105 dekar alanda 700 bin ton beklenti var. Sıcakların artması ile fiyatların daha da düşeceğini söyleyen üreticiler tüketimin de bollaşacağını vurguluyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 18:56
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Sıcaklar yükseldi fiyatı 7 TL’ye düştü! Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor: Bu yıl 105 bin dekardan beklenti 700 bin ton

Türkiye karpuz üretiminin ortalama yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Adana'da tescilli ürünün hasadı sürüyor. Kentte yaklaşık 105 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 700 bin ton bekleniyor.

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Sıcaklar yükseldi fiyatı 7 TL’ye düştü! Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor: Bu yıl 105 bin dekardan beklenti 700 bin ton

AVRUPA ÜLKELERİNE DE GÖNDERİLİYOR

Tarlada ilk hasatta kilogram fiyatı 11-12 liradan satılan karpuz, şu anda 8 liradan tüccara satılıyor. Tescilli Adana karpuzu, iç piyasanın yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Rusya'ya da ihraç ediliyor.

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Sıcaklar yükseldi fiyatı 7 TL’ye düştü! Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor: Bu yıl 105 bin dekardan beklenti 700 bin ton

Hasat sırasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Mayıs ayının ilk haftasında karpuzun kilogram fiyatı 11-12 liradan piyasaya girdi. Ancak şuanda karpuz fiyatı 7 liraya kadar düştü." dedi ve şöyle konuştu:

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Sıcaklar yükseldi fiyatı 7 TL’ye düştü! Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor: Bu yıl 105 bin dekardan beklenti 700 bin ton

"Eğer karpuz 7 liranın altına düşerse çiftçi ancak maliyetini kurtaracak. Biz çiftçimizin para kazanmasını bekliyoruz. Son 3 yıldır çiftçi karpuzdan umduğunu buldu."

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Sıcaklar yükseldi fiyatı 7 TL’ye düştü! Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor: Bu yıl 105 bin dekardan beklenti 700 bin ton

Havaların ısınmasıyla karpuz tüketiminin artacağını ve fiyatların yükseleceğini vurgulayan Doğan, "Şu anda ülkemizin 21 ilinde halen yağışlar sürüyor. Havalar ısınınca tüketim bollaşacak." diyerek sözlerini şu ifadelerle tamamladı: