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BİM'e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...

Milyonlarca kişinin merakla sorduğu sorunun cevabı nihayet gün yüzüne çıktı: BİM'e girişte neden iki kapı var? Zincir marketlerin gizemli yapılarına dair bu soru artık çözüldü. Sıradan gibi görünen bu detayın arkasında yatan sırrı öğrenmek için dikkatlice bakmanız gerekebilir. İşte bu sıradışı durumun asıl sebebi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:39
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BİM’e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...

BİM ve benzeri zincir marketlerdeki iki kapılı giriş uygulamasının asıl amacı, hırsızlık olaylarını önlemektir. Market alışverişlerinin sıklıkla tercih edildiği BİM gibi marketlerde, her şubesinde iki kapıdan geçilerek içeriye girilmesi merak konusu olmuştur. Bu durumun ardındaki mantığı açığa çıkarmak için detaylı bir araştırma yapıldı. İşte detayları...

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BİM’e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...

Hava Sirkülasyonunu Sağlamak: İlk Neden

Hava sirkülasyonunu sağlamak amacıyla BİM mağazalarının çift kapılı olması ilk belirtilen nedenlerden biridir. Bu tasarım, yaz aylarında serin havanın korunmasını ve kış aylarında ise sıcak havanın muhafaza edilmesini sağlar.

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BİM’e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...

Ancak çift kapılar sadece hava sirkülasyonu için değil, aynı zamanda güvenlik açısından da önemlidir. Hırsızlık olaylarını önlemek için etkili bir yöntem olan çift kapılar, hırsızların çaldıkları ürünlerle kolayca dışarı çıkmalarını engeller.

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BİM’e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...

Operasyonel Verimlilik: Mal Getiren Taşıyıcılar için Kolaylık

BİM mağazalarında giriş kapısının çift olmasının bir başka nedeni ise mal getiren taşıyıcıların erken saatlerde mal bırakmasını kolaylaştırmaktır.

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BİM’e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...

Mal taşıyıcıları, mağazanın kapalı olduğu saatlerde ilk kapının anahtarına sahip oldukları için malları ikinci kapı ile ana kapı arasına bırakabilirler. Bu sayede mağaza görevlileri, açılış saatlerinde malzemeleri kolayca içeri alabilir ve raflara yerleştirebilir.