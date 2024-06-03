BİM'e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...

Milyonlarca kişinin merakla sorduğu sorunun cevabı nihayet gün yüzüne çıktı: BİM'e girişte neden iki kapı var? Zincir marketlerin gizemli yapılarına dair bu soru artık çözüldü. Sıradan gibi görünen bu detayın arkasında yatan sırrı öğrenmek için dikkatlice bakmanız gerekebilir. İşte bu sıradışı durumun asıl sebebi...