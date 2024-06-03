03 Haziran 2024, Pazartesi
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Ahmedinejad tekrar cumhurbaşkanı adayı! Daha önce adaylığı engellenen Ahmedinejad göreve talip oldu
İran, Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından kritik bir sürece girdi. Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.