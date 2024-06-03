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Ahmedinejad tekrar cumhurbaşkanı adayı! Daha önce adaylığı engellenen Ahmedinejad göreve talip oldu

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 03.06.2024 13:04
İran, Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından kritik bir sürece girdi. Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan aktardı.
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Ahmedinejad göreve talip oldu
Ahmedinejad göreve talip oldu
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