03 Haziran 2024, Pazartesi
Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Zeynep Koçak hastalığını açıkladı! Son hali gündem olmuştu! '23 yıldır uğraşıyorum...'
"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programı ile geniş kitlelere adını duyuran Zeynep Koçak, döneminde oyuncu Oğuzhan Koç ile ilişki yaşıyordu. Ancak, bu ilişki sona erdikten sonra Oğuzhan Koç, gönlünü Yağmur Tanrısevsin'e kaptırmıştı. Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla adından söz ettiren Koçak, bu sefer de sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. İşte Zeynep Koçak'ın hastalığı...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:36
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