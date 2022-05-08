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Moskova'da kaybolan turistler nerede?

A Haber
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Giriş: 08.05.2022 10:58
Rusya'da sıra dışı bir olay yaşandı 50 kişilik turist kafilesi Moskova'da bir anda kayboldu. 38'i Irak, 12'si İranlı olan turistlerden haber alınamıyor. Rus yetkililer gizemli bir şekilde ortadan kaybolan turistleri ararken A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'daki bu ilginç olayın izini sürdü.
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