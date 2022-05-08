08 Mayıs 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Moskova'da kaybolan turistler nerede?
Rusya'da sıra dışı bir olay yaşandı 50 kişilik turist kafilesi Moskova'da bir anda kayboldu. 38'i Irak, 12'si İranlı olan turistlerden haber alınamıyor. Rus yetkililer gizemli bir şekilde ortadan kaybolan turistleri ararken A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'daki bu ilginç olayın izini sürdü.