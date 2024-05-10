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Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten küstah paylaşım

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 09:54
Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, geçtiğimiz günlerde sözde Ermeni soykırımının anma gününde düzenlenen bir etkinlikte Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösteren haritayı sosyal medyada paylaştı.
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