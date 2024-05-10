10 Mayıs 2024, Cuma
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Eşini boğdu! “Çok masraflıydı” dedi
Amerika Birleşik Devletleri'nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 75 yaşındaki sanık Ronnie Wiggs, eşi Ellen Wiggs'i öldürdüğünü soğukkanlılıkla itiraf etti. Cani adamın karısına dair "Çok masraflıydı" ifadesini kullanması herkesi şoke etti.