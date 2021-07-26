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Köprü yıkıldı, hastaneler krizde, havalimanları kapatıldı... Felaketler peş peşe geliyor

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Giriş: 26.07.2021 14:26
Dünyanın dört bir yanından afet haberleri gelmeye devam ediyor. Sel, yağmur ve tayfun nedeniyle pek çok insan hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde sele teslim olan Almanya'nın ardından şimdi de Londra sokakları göle döndü. Öte yandan Hindistan'da toprak kayması nedeniyle facia yaşandı. İşte detaylar...
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