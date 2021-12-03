03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları HÜRKUŞ'tan Azerbaycan semalarında nefes gösteri

HÜRKUŞ'tan Azerbaycan semalarında nefes gösteri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2021 21:05
Azerbaycanlı pilotlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRKUŞ askeri eğitim uçağı ile Bakü semalarında uçtu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki HÜRKUŞ uçağının gösteri amacıyla Bakü'ye getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, Türk ve Azerbaycanlı pilotların HÜRKUŞ'larla gösteri uçuşları yaptığı belirtildi. Uçuşları Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve diğer yetkililer izledi.

Pilotlar, uçuş sonrasında uçaktan inerken Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandırdı.

Gösteri sonrasında davetlilere HÜRKUŞ'la ilgili brifing verildi.

HÜRKUŞ’tan Azerbaycan semalarında nefes gösteri
HÜRKUŞ'tan Azerbaycan semalarında nefes gösteri
MOSSAD’ın gizli İran planı açığa mı çıktı?
MOSSAD’ın gizli İran planı açığa mı çıktı?
Dev dalgalar bir kişiyi götürdü
Dev dalgalar bir kişiyi götürdü
ABD PKK/YPG’yi kime karşı eğitiyor?
ABD PKK/YPG’yi kime karşı eğitiyor?
DEAŞ’tan kanlı pusu!
DEAŞ’tan kanlı pusu!
Yeni bir dönemin başladığı o gün!
Yeni bir dönemin başladığı o gün!
Almanya aşısızlara kapanıyor
Almanya aşısızlara kapanıyor
Merkel’e askeri veda töreni
Merkel'e askeri veda töreni
El Salvador’da savaş uçağı düştü!
El Salvador’da savaş uçağı düştü!
BM binası önün silahlı şüpheli alarmı
BM binası önün silahlı şüpheli alarmı
Trenin çarptığı 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Trenin çarptığı 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
150 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı bastı!
150 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı bastı!
Daha Fazla Video Göster