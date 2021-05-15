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Eski milletvekili Jürgen Todenhöfer A Haber’de! İsrail’e tepki gösterdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden ayrılan eski Milletvekili Jürgen Todenhöfer, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Todenhöfer, İsrail terörüne destek çıkan batılı ülkeleri sert sözlerle eleştirdi. "Tek taraflıyız. Adil değiliz. Objektif değiliz." ifadelerini kullandı.