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Eski milletvekili Jürgen Todenhöfer A Haber’de! İsrail’e tepki gösterdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2021 10:27
Güncelleme:15.05.2021 10:34
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden ayrılan eski Milletvekili Jürgen Todenhöfer, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Todenhöfer, İsrail terörüne destek çıkan batılı ülkeleri sert sözlerle eleştirdi. "Tek taraflıyız. Adil değiliz. Objektif değiliz." ifadelerini kullandı.
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