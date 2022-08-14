14 Ağustos 2022, Pazar
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Erivan'da havai fişek deposunda patlama
Ermenistan'ın başkenti Erivan’da bir havai fişek deposunda patlama meydana geldi. Şiddetli patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.