Bu senaryo rastlantı mı? Şoke eden benzerlikler! Gerçekte Trump, Angel Has Fallen filminde 'Trumball'

Hollywood bir kez daha güncel siyasete el attı. ABD Başkanı’na yönelik suikast girişiminin yer aldığı bir filme imza atıldı. Katil drone’ların hedefindeki isim ABD Başkanı. Komplonun fitilini ateşleyen ise Başkan’ın bazı ülkelerde görev yapan Amerikan askerlerini geri çekme kararı. Silah lobileri savaş çarklarının dönmesi için Başkan’ı ortadan kaldırmaya karar veriyor ve olaylar birbirini izliyor. ABD Başkanı’nın filmdeki adı ise Trumball…

Hollywood 2019 yapımı Angel Has Fallen filmi ile ABD başkanına suikasti ve komplo girişimini konu alan bir filme imza attı.

BU SENARYO RASTLANTI MI?

Filmde komplonun fitilini ateşleyen olay ABD başkanının bazı ülkelerde görev yapan ABD askerlerini geri çekme kararı.



Silah lobileri savaş çarklarının dönmeye devam etmesi için ABD başkanını ortadan kaldırmaya karar veriyor ve olaylar birbirini izliyor.

TRUMP'IN ASKER ÇEKME KARARI

Filmin gerçek hayatta ABD Başkanı Trump'ın asker çekme kararıyla aynı dönemde vizyona girmesi ise dikkat çekiyor.