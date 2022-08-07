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Avrupa'da kırmızı alarm! Kuraklık ve karanlık ülkeleri sarsıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.08.2022 11:28
Avrupa, bir taraftan enerji kıtlığı diğer taraftan kuraklıkla boğuşuyor. Sıcaklıklar rekor üzerine rekor kırarken, son 92 yılın en sıcak dönemi yaşanıyor. Kıtanın çoğu kuraklık için kırmızı alarma geçti.
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