07 Ağustos 2022, Pazar
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Avrupa'da kırmızı alarm! Kuraklık ve karanlık ülkeleri sarsıyor
Avrupa, bir taraftan enerji kıtlığı diğer taraftan kuraklıkla boğuşuyor. Sıcaklıklar rekor üzerine rekor kırarken, son 92 yılın en sıcak dönemi yaşanıyor. Kıtanın çoğu kuraklık için kırmızı alarma geçti.