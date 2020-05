ANALİZ - Corona virüs ile ilgili korkunç kehanet! Önceden mi planlandı? ABD, Rusya ve Çin bu işin neresinde?

Kovid-19 biyolojik savaşın parçası mı, yoksa doğal bir pandemi mi? Koronavirüs henüz ortaya çıkmadan 2 ay önce Johns Hopkins Üniversitesi'nde bir bilgisayar simülasyonu gösterimi yapıldı. Bu simülasyonda koronavirüs Brezilya'dan yola çıktı ve önce Avrupa sonda ABD ve Çin'e ulaştı, 65 milyon insanın ölümüne neden oldu. Kehaneti andıran bu simülasyona kimlerin sponsor olduğunun cevabı ise analiz haberimizde...

Zaman durdu bir anda dünyada... Herkesin ortak noktası oldu bir virüs...

Tüm dünya evine girerken rutinler hayatlardan çıktı hem de bir anda.. Her ülke virüsle savaşta kendine göre yöntemler geliştirirken başta İtalya ve İran'ın çaresizliği gözler önüne serildi, medikal savaşları başladı. Evet tüm bu yaşananlar batının ne kadar hassas olduğu yanında dünyada çok önemli gelişmelerin olacağının da göstergesi. Zira arka planda istihbarat savaşları var.



Ebola, Mers ve Sars'tan çok daha ciddi bir salgın hastalık kol geziyor dünyada... Türkiye en başarılı sınav veren ülkelerin başında geliyor Kovid 19'a karşı. Batı dünyası kendini sorgularken kendine her alanda yeten ve göbeğini kendi kesen Türkiye yardımlarıyla Avrupa'ya umut oluyor.

PEKİ BU VİRÜS NEDEN ORTAYA ÇIKTI, İŞİN İÇİNDE KİMLER VAR?

Komplo teorileri günden güne yayılırken ne olacak sorusu ise daha çok aşının bulunma zamanına odaklanmış durumda...

Gelin önce büyük resme bakalım sonra irdeleyelim komplo teorilerini... Amerika, corona virüsün ortaya çıkışı ile ilgili kendilerine yönelik komplo teorilerinin arkasında Rusların dezenformasyon kampanyasının olduğunu iddia ediyor.



Bu teorilerde ABD'nin Çin'e karşı bir ekonomik savaş için virüsü kullandığı iddia ediliyor ama Rusya iddiaları kabul etmiyor..

Rus medyası ise virüsün yayılmasında Wuhan'ın seçilmesinin nedenini BSL-4 Laboratuarına CIA ve Pentagon'un örtü sağlaması, Demokrat Parti ve medikal derin devletin Çin hükümeti ile işbirliği yaparak corona virüsü ile Trump'ı devirmeye çalıştıkları iddialarda başı çekiyor. İddialar arasında virüsün Ekim 2019'da Wuhan'da yapılan Dünya Ordu Oyunlarına gelen ABD atletleri tarafından yayıldığı ve bu askerlerin biyo-savaş operatörleri olduğu da var.

Arap medyası ise corona virüsün ABD tarafından aşı satmak için üretildiği ve Çin'e karşı ekonomik ve psikolojik savaşı bir parçası olduğundan emin... Virüsten en çok etkilenen İran, corona virüs ile ABD'nin kendilerinden intikam aldığını savunuyor.

yeri gelmişken küresel sermayenin biyolojik savaş alanındaki geçmişi de masum değil.. Başta ABD ve Avrupa içine dağılan ve başını Rockefeller ve Rothschilds gibi ailelerin çektiği zengin iş adamlarının oluşturduğu milliyetsiz çıkar ağının asıl hedefi, babadan oğula geçen oligark grubun altında tek bir dünya hükümeti kumaktı ve böyle bir dünya için bir milyar nüfus yeterli idi.

Bu ağın önde gelen ismi kim mi? Bill Gates!

Küresel Sermaye ve Nüfus Azaltma Projesi yani yeni dünya düzeninin ilk taslağı, Londra'da yapıldı. Yeni Dünya Düzeni planı içinde; küresel nüfusu azaltacak bir mühendislik çalışması yani virüsler, aşılar, genetik olarak oynanmış yiyecekler vardı. Gerçek şu ki 1920'lerden itibaren 'negatif soybilim' çalışmaları ile istenmeyen ırk ya da nüfusun yok edilmesi hedeflendi. İlk uygulaması ise Hitler tarafından Yahudiler üzerinde yapıldı.



1939'daki Negro Projesi'nde ise hedef siyahilerdi. 1970'lere kadar yapılan Yeşil Devrim çalışmaları da genetiği değiştirilmiş gıdalar nüfus kontrolünü sağladı. Dünya nüfus azaltması ve GMO'lar büyük bir stratejinin parçası ve dünya nüfusunda önemli bir azaltmayı hedeflemekte. Rockefeller Vakfı'nın büyük stratejisi içinde, bitkiler ve hayvanların genetiği ile ilgili araştırmalar da bu nedenle iç içe devam etti ve ediyor.

BİYOLOJİK SAVAŞ VE AŞILAR...



Amerika'ya göç eden İngilizler çiçek hastalığı bulaştırılmış battaniyeleri kullanıyorlardı neden mi? Kızılderili nüfusunu yok etmek için.. Rockefeller Vakfı, Nüfus Konseyi, Dünya Bankası, BM Kalkınma Programı ve daha niceleri Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte 20 yıl boyunca, tetanos ve diğer aşıları kullanarak üremeyi önleyici aşı üzerinde çalıştı. 1978-1981 yılları arasında ABD hükümeti tarafından uygulanan Hepatit B aşısı sonrası AIDS mikrobu dünyaya yayıldı. O zamandan beri Afrika'da nerede ne kadar maden varsa o kadar HIV ve iç savaş oldu. Bu hastalıklardan Batının çok uluslu madencilik, ilaç ve gıda şirketleri hep karlı çıktı. Amaç sadece para kazanmak değil, dünyanın ve insanlığın geleceğine, kimlerin yaşayacağına ve yöneteceğine karar vermek. İşte bu süreç COVID-19'a giden yolun kısa özeti gibi..

Gates 2017'de yapılan Davos Dünya Ekonomik Forumunda epidemic hastalıklara karşı hazırlık için bir inisiyatif başlattı. COVID-19 öncesi neler mi oldu? ABD-Maryland'ta bir biyo-silahlar laboratuarı coronavirüs için 2018'de patent aldı.

CORONAVİRÜS ÇIKMADAN İKİ AY ÖNCE...



Ancak 2019'da güvenli olmadığı için aniden kapatıldı ve o günlerde pek çok patojenin kaybolduğu ortaya çıktı.

Ekim 2019'de Çin'in Wuhan şehrinde coronavirüs çıkmadan iki ay önce Johns Hopkins Üniversitesi'nde corona virüs bilgisayar simülasyonu oynandı. Bu programın sponsoru Dünya Ekonomik Forumu ile Bill ve Melinda Gates Vakfından başkası değildi. Senaryoya göre, Brezilya'da bir çiftlikten yola çıkan coronavirüs önce hava yolu ile Portekiz'e sonra ABD ve Çin'e ulaşıyor. O senaryoya göre 18 hafta içinde 65 milyon insan ölecek ama belli bir hızda devam edecek, küresel nüfusun %80-90'ı öldüğünde etkili bir ilaç bulunacak..Baltimore'da yapılan bilgisayar simülasyonundan iki hafta sonra Wuhan'da ilk COVID-19 görüldü... Dünya Sağlık Örgütü 12 Mart'ta COVID-19?u pandemik yani salgın hastalık ilan etti. Ancak, salgın hastalık halinde enfeksiyon sonucu ölümlerin %12'den fazla olması gerekir. Bu Avrupa'da %0.4 , İtalya %6 Çin'de ise Mart başında %3 civarındaydı yani oldukça düştü. Bu durumda hastalığın pandemik olmasına kim karar verdi ve WHO kim için çalışıyor.

WHO'nun kararından sonraki adım ise aşı üretimi için baskı yapılması oldu. Zorlama aşı, büyük ilaç, oyunun aracı...

Peki bulunacak aşı ne kadar güvenli olacak ne de olsa amaç nüfusu azaltmak...Bu virüsü üretebilecek seviyede teknolojiye sahip biyo-savaş labarotuvarları sadece ABD, İngiltere, İsrail, Kanada ve Avustralya'da var.



Tüm bu teorilere karşın bazı bilim insanları da COVID-19'un laboratuarda üretilmediğini ve biyolojik silah olmadığını savunuyor. İşte bu bağlamda biyolojik savaş, asıl savaşın bir parçası olan mikroplarla olan bir savaş. 1928 yılında çıkan ve 50 milyon kişinin ölümüne neden olan İspanyol virüsü ABD'de üretildi tıpkı. 2009'da ortaya çıkan H1N1 Kuş Gribi ve AIDS gibi. Kendi coğrafyasının korunaklı olduğunu düşünen ABD bu sefer virüse kendisi de yakalandı.

Corona virüsün ilk hedefinin ABD'nin baş düşmanı Çin olduğu kesin, sonraki İran... Peki, niçin İtalya? Çin ile Kuşak ve Yol projesini resmi olarak imzalayan ilk Avrupa ülkesinin İtalya olduğu gerçeği virüsün yayılmasıyla ne kadar doğru orantılı? Ve Çin eğer ilaç malzemesi göndermezse ABD, corona virüsün merkezi olma yolunda... Her ne kadar Trump basta dalga geçmiş olsa da durumun ciddiyetini anladı.

Kovid 19 yeni dünya düzeni için çalışırken her gün 26 bin kişi açlıktan, 3 bin çocuk ise sıtmadan ölüyor... Avrupa'da sağlık sigortası olmadığı için her yıl ölüme terk edilen on binlerce insan da gözardı edilmemeli. Bu savaşta ülkeler kendi kabuklarına çekildi. Batı bu savaşta bitmek üzere..

Türkiye ise devlet ve millet el ele verdiği mücadelede salgını kontrol altına almak üzere... Medikal kaynakları biten Avrupa yaşlıları ölüme terk ederken yatırımlarında hız kesmeyen Türkiye'de yeni hastaneler yükseliyor

Devletler başka ülkelere gönderilen yardımlara el koyarken Türkiye hem millete yetiyor hem dış dünyaya yardım ediyor.