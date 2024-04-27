28 Nisan 2024, Pazar
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48 saatte iki İsrailli bakan kaza geçirdi! İşgalci eğitim bakanının babası ağır yaralandı
Siyonist İsrail'in Eğitim Bakanı Haim Biton'un aracı Kudüs'te gerçekleşen trafik kazasında hurdaya döndü. İşgalci bakanın babası ağır yaralandı. Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in makam aracı da dün karıştığı trafik kazasında ters dönmüş, İsrail medyasında Siyonist bakanın herhangi bir sağlık problemi olmadığı dile getirilmiş, kazanın olduğu bölgedeki asfaltın dökülen kan nedeniyle kırmızıya büründüğü görülmüştü. Son 48 saatte gerçekleşen ve iki farklı bakanın karıştığı kazalar akıllarda soru işareti bıraktı. Gazze'ye yönelik operasyonların durmasını talep eden protestocu İsraillilerin de sokaklarda bulunması, her iki kazaya yönelik suikast iddialarını gündeme getirdi.