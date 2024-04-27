28 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları 48 saatte iki İsrailli bakan kaza geçirdi! İşgalci eğitim bakanının babası ağır yaralandı

48 saatte iki İsrailli bakan kaza geçirdi! İşgalci eğitim bakanının babası ağır yaralandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.04.2024 23:25
Siyonist İsrail'in Eğitim Bakanı Haim Biton'un aracı Kudüs'te gerçekleşen trafik kazasında hurdaya döndü. İşgalci bakanın babası ağır yaralandı. Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in makam aracı da dün karıştığı trafik kazasında ters dönmüş, İsrail medyasında Siyonist bakanın herhangi bir sağlık problemi olmadığı dile getirilmiş, kazanın olduğu bölgedeki asfaltın dökülen kan nedeniyle kırmızıya büründüğü görülmüştü. Son 48 saatte gerçekleşen ve iki farklı bakanın karıştığı kazalar akıllarda soru işareti bıraktı. Gazze'ye yönelik operasyonların durmasını talep eden protestocu İsraillilerin de sokaklarda bulunması, her iki kazaya yönelik suikast iddialarını gündeme getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tel Aviv sokaklarında Netanyahu’ya büyük öfke!
Tel Aviv sokaklarında Netanyahu'ya büyük öfke!
İşgalci eğitim bakanının babası ağır yaralandı
İşgalci eğitim bakanının babası ağır yaralandı
Hamas 2 İsrailli esirin görüntüsünü paylaştı!
Hamas 2 İsrailli esirin görüntüsünü paylaştı!
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı!
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı!
İran, İsrail saldırısında kullandığı füzeleri sergiledi!
İran, İsrail saldırısında kullandığı füzeleri sergiledi!
Londra’da Gazze için protesto!
Londra'da Gazze için protesto!
Antik krallıklardan federal devlete
Antik krallıklardan federal devlete
ABD’ye mesaj! Askeri işbirliği artırılacak
ABD'ye mesaj! Askeri işbirliği artırılacak
AB askeri güç olabilir mi?
AB askeri güç olabilir mi?
Kazdıkları tünel polis merkezine çıktı
Kazdıkları tünel polis merkezine çıktı
Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor!
Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçiyor!
NATO ile Almanya arasında gizli görüşme!
NATO ile Almanya arasında gizli görüşme!
Daha Fazla Video Göster