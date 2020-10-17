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Miran vuruldu mu? Miran mı vuruldu Aslan mı vuruldu? Hercai'de Miran bilmecesi

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Giriş: 17.10.2020 00:18
Güncelleme:17.10.2020 00:31
Hercai'nin yeni bölümünde Miran ve Aslan gece vakti uçurumun kenarında buluşur. Miran ve Aslan arasında kavga çıktı. Aslan, kavga esnasında uçurumdan düşmekte olan Miran'ı yakaladı. Miran silahına davranırken, ikiliyi gören Azize adamına Miran'ı vurmasını emreder. Açılan ateş sonrasında Miran uçurumdan düştü. Hercai izleyicisinin aklına Miran mı Aslan mı vuruldu? sorusu takıldı.

ATV'nin rekortmen dizisi Hercai, herkesi korkutan bir sahne ile son buldu. Azize'nin "Miran'ı vur" emrinden sonra açılan ateşle Miran uçuruma düştü. Peki Miran mı vuruldu, Aslan mı?

MİRAN VURULDU MU?

Miran Aslan'dan gerçekleri anlatmasını ister. Aslan'ın "sana bir şey ispatlamak zorunda değilim" sözleri sonrasında çılgına dönen Miran ile Aslan arasında kavga çıktı.

"Senin ipliğini pazara çıkaracağım" diyen Miran, uçurumdan düşmek üzereyken Aslan tarafından kurtarıldı. Miran'ı tek elinden yakalayan Aslan, ölümle burun buruna geldi. Miran silahına davranırken köprüden onları izleyen Azize yanındaki adamına Miran'ı vurmasını emretti. açılan ateş sonrası Miran uçurumdan düştü.

İzleyicinin sonra bulan Hercai'nin yeni bölümü sonrasında aklındaki tek soru; vurulan kim? oldu.

Vurulan Miran mı, yoksa Aslan mı?

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