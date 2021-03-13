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Hercai 63. bölüm fragmanı yayınlandı! | "Çünkü ben ölüyorum..."

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Giriş: 13.03.2021 12:50
Güncelleme:13.03.2021 12:54
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 63. yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Reyyan ve Miran'ın intikamdan doğan aşk hikayesi, Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, "Çünkü ben ölüyorum..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 63. yeni bölüm fragmanı...

Duydukları karşısında şoke olan Reyyan, Dilşah'ın gerçek yüzüyle bir kez daha karşılaşır ve ona karşı tedbir almak zorunda olduğunu anlar. Bu sırada Azat'ın ortadan kaybolmasının sorumlusu olarak Miran'ı gören Cihan ise elinde silah, düğün evini basar. Füsun'un yaptıklarını öğrenen Zehra gözü dönmüş bir halde Aslanbey konağına giderken Miran'dan daha fazla gerçekleri saklayamayacağını anlayan Reyyan ikisi için güzel bir akşam hazırlar. Aynı gece, Miran'ın da Reyyan'a bir sürprizi vardır ancak olaylar beklenmedik biçimde gelişir. Miran karanlık ve sonu felaket bir yola girmek üzeredir, onu durdurabilecek tek kişi ise Reyyan'dır.

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