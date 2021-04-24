Hercai final fragmanı! "Gözyaşları hüzünden değil mutluluktan akacak..."

Hercai 69. bölüm fragmanı izle! ATV'nin sevilen dizisi Hercai, muhteşem final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 69. bölümdür soluksuz izlenen Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisinde mutlu son yaşanacak. Hercai'nin 25 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak final bölümünün fragmanına "Gözyaşları hüzünden değil mutluluktan akacak..." sözü dikkat çekti. İşte Hercai 69. yeni bölüm fragmanı...

Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.