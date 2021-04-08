Hercai 67. yeni bölüm fragmanı izle!

Hercai 67. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV'nin sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, ''Bana bebeğimi getirir misin?'' sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai yeni bölüm tanıtımı...