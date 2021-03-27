Hercai 65. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | "Biz geldik, bizim şehrimize..."

Hercai 65. yeni bölüm 2. fragmanı izle! ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diziseverler tarafından yakından takip edilen Hercai'nin yeni fragmanına "Biz geldik, bizim şehrimize..." sözü damga vurdu. İşte Hercai'nin yeni bölüm fragmanı...

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.