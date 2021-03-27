Hercai 65. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Öleceksin Reyyan...''

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 65. yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Reyyan ve Miran'ın intikamdan doğan aşk hikayesini anlatan Hercai'de bu hafta, ''Öleceksin Reyyan...'' yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte Hercai 65. yeni bölüm fragmanı...

Doktorun son anda verdiği haberle bir mucizenin kapılarını aralayan Reyyan ve Miran tedavi için İstanbul'a giderler. Küçük kızlarını Hazar'a emanet edip onlarla birlikte İstanbul'a giden Zehra'nın yanı sıra, Fırat ve Zeynep'te yanlarındadır. Bu sırada Reyyan'ı hasta edenin Füsun olduğunu öğrenen Hazar'da hesap sormak üzere soluğu Aslanbey konağında alır. Son anda yetişen Azize oğlunu durdurmaya çalışır. İkisinin bunca yaşananın ardından ana oğul olmaya başladığını gören Füsun'u derin bir nefret duygusu sarmıştır.