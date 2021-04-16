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Hercai 68. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hercai yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 16.04.2021 10:52
ATV'nin sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta "Ben sana bir kez daha aşık oldum..." sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 68. yeni bölüm fragmanı...

Reyyan ve Miran, yeni bir eşikten geçmiş, hayatlarını savaş ve intikamdan uzak geçirmeye karar vermişlerdir. Ancak onların dışında gelişen olayların gölgesi çok geçmeden üzerlerine düşer. Azize intikamdan vazgeçmemiştir. Öte yanda Füsun, tutuklu olmasına rağmen korkunç bir plan yapar. Cihan ve Handan, hiç beklemedikleri bir haberle sarsılırlar. Azize'nin bitmek bilmeyen intikam isteği, onu bir yol ayrılıma getirir. Miran ve Reyyan, bütün olumsuzluklara rağmen kendi içlerine dönüp, yeni bir heyecan yaşamaya başlar.

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