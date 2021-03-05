05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Hercai Videoları Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hercai yeni bölüm fragmanı izle

Hercai 62. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hercai yeni bölüm fragmanı izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2021 15:51
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, ''Bizim hikayemiz ölümsüz bir sevda oldu...'' sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai 62. yeni bölüm fragmanı...

Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir. Fakat Umut'a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir. Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder. Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları. Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır. En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, Azat ve Gönül'de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı izle
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı izle
Hercai fragmanı yayınlandı! | ''Ölmeni istiyorum''
Hercai fragmanı yayınlandı! | ''Ölmeni istiyorum''
Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 61. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 59. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Hercai 59. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
Hercai 59. bölüm 2.fragmanı yayınlandı
Hercai 59. bölüm 2.fragmanı yayınlandı
Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 58. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 58. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 58. bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 57. bölüm fragmanı yayınland
Hercai 57. bölüm fragmanı yayınland
Hercai 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ